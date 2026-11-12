मऊ में भाजपाइयों ने निकाली ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ पदयात्रा

जागरण संवाददाता, दोहरीघाट (मऊ)। कस्बे में बुधवार को भारतीय जनता पार्टी ने ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ पदयात्रा निकाली गई। भाजपा गोरखपुर क्षेत्रीय महामंत्री भाष्कर निषाद के नेतृत्व में निकली यात्रा में हाथों में तिरंगा लिए कार्यकर्ता देशभक्ति के तरानों के बीच नारे लगाते हुए चले।

करीब ढाई किलोमीटर लंबी पदयात्रा में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में आमजन भी शामिल हुए। पदयात्रा रामघाट से शुरू होकर सदर चौक, आजमगढ़ मोड़, सब्जी मंडी, रोडवेज और ब्लाक मुख्यालय होते हुए चौहान चौक पर समाप्त हुई। लोगों के हाथों में भाजपा के झंडों के साथ ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ लिखी तख्तियां थीं।