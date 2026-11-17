जागरण संवाददाता, मधुबन (मऊ)। शरद ऋतु के आगमन के साथ ही क्षेत्र के तालरतोय में अप्रवासी पक्षियों का आना शुरू हो गया है। उनके कलरव से ताल क्षेत्र गुलजार है और प्रकृति प्रेमियों के लिए ये आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इसी बीच शिकारियों की सक्रियता ने पक्षियों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। आरोप है कि कुछ शिकारी नशीली गोलियों और जाल की मदद से पक्षियों को पकड़कर ऊंचे दाम पर बेच रहे हैं। शैकीन इसे अपना भोजन बनाए हैं।

ठंड शुरू होते ही हर साल विभिन्न प्रजातियों के अप्रवासी पक्षी हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर तालरतोय पहुंचते हैं। यहां के प्राकृतिक वातावरण और जलस्रोत उनके अस्थायी बसेरे बनते हैं। लेकिन उनके पहुंचते ही शिकारियों की नजर भी उन पर पड़ जाती है। ताल और आसपास के इलाकों में जाल बिछाकर तथा नशीली गोलियां डालकर पक्षियों को पकड़ने और चोरी-छिपे बेचने की बात कही जा रही है।

पक्षियों के मांस की मांग के चलते शिकार और बिक्री का अवैध कारोबार बढ़ रहा है। बताया जाता है कि इसके शौकीन दूर-दराज के क्षेत्रों से खरीदारी के लिए आते हैं और मुंहमांगी कीमत देते हैं। ककराडीह, शिवराजपुर, उतराई और रामपुर सहित आसपास के गांवों में शिकार और बिक्री की चर्चा है। इससे हर साल बड़ी संख्या में अप्रवासी पक्षियों के जीवन पर खतरा मंडरा रहा है।

लगातार शिकार की शिकायतों के बावजूद वन विभाग और पुलिस की ओर से प्रभावी कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है। ठोस अभियान और ताल क्षेत्र में नियमित निगरानी की कमी से शिकारियों के हौसले बढ़ने की बात कही जा रही है। स्थानीय स्तर पर यह भी चर्चा है कि कुछ पुलिसकर्मियों को गतिविधि की जानकारी होने के बावजूद रोकथाम के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए जा रहे।