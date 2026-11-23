जागरण संवाददाता, पूराघाट (मऊ)। कोपागंज थाना क्षेत्र के भदसामानोपुर गांव निवासी 83 वर्षीय सुरेंद्र राय उर्फ मकुन राय की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में पुलिस ने बेटे की तहरीर पर पांच माह बाद हत्या का केस दर्ज किया है। इसमें सहजू राजभर व बृजराज राय को नामजद किया गया है।

भदसामानोपुर गांव निवासी बेटे अरविंद राय द्वारा दर्ज कराई प्राथमिकी के अनुसार वह 24 जून को घर से निकले थे। देर शाम तक वापस घर नहीं लौटे। दोस्तों व रिश्तेदारों के यहां तलाश करने के बाद भी उनका पता नहीं चला। 25 जून की सुबह फोरलेन तिराहे के पास एक गड्ढे में क्षत-विक्षत उनका शव देखा गया। पुलिस व ग्रामीणों की मौजूदगी में शव की पहचान सुरेंद्र राय के रूप में की गई थी।

बेटे ने पुलिस को जानकारी दी कि पिता खेती-बारी करते थे। बाग में सड़क के दोनों तरफ ताड़ के कई पेड़ हैं। पेड़ों से ताड़ी उतारने का काम सहजू राजभर व बृजराज राय को दिया गया था। आरोप है कि ताड़ी के रुपयों को लेकर दोनों से विवाद हुआ था।

इसके बाद पिता ने उन्हें ताड़ी उतारने से मना कर दिया था। इससे नाराज होकर दोनों ने उन्हें धमकी भी दी थी। शव मिलने के बाद पुलिस को जानकारी देते हुए अंतिम संस्कार कर दिया था। उस समय हत्या के पीछे किसी की भूमिका की जानकारी नहीं थी।