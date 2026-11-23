जागरण संवाददाता, मऊ। परिवार परामर्श केंद्र में रविवार को 43 मामले प्रस्तुत हुए। इसमें नौ का निस्तारण किया गया तथा बीरबहादुर व सरिता, रिजवाना व मकसूद ने अपने शिकवे दूर कर एक साथ रहने का निर्णय लिया तथा सात फाइलें पैरवी के अभाव में बंद कर दी गईं। एक मामला कोपागंज थाने की रहने वाली दीपमाला व होसिला का आया।

दीपमाला अपनी सास व ससुर से अलग रहना चाहती है। दीपमाला के ससुर तेज नारायण गुजरात से आकर केंद्र के सामने उपस्थित होकर बताया कि मैंने गुजरात में लोन पर दो फ्लैट खरीदे। आज इस बुढ़ापे में काम कर लोन की किस्त भर रहा हूं। बड़े बेटे व बहू पहले ही एक फ्लैट लेकर अलग हो गए हैं। दूसरे फ्लैट के एक कमरे में मैं अपनी पत्नी के साथ रहता हूं।