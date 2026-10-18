घर में थी पूजा की तैयारी, पोखरे में डूब गया बुजुर्ग, मऊ में परिवार में छाया मातम

जागरण संवाददाता, थानीदास (मऊ)। घोसी कोतवाली क्षेत्र के बेलभद्रपुर गांव में रविवार की सुबह पोखरा के गहरे पानी में डूबने से सुरेश राजभर की मौत हो गई। वह घर में होने वाली पूजा के लिए बैरा फल तोड़ने के लिए पोखरे के अंदर पानी में गए थे। घटना की जानकारी होते ही स्वजन और ग्रामीणों में मातम पसर गया।

घोसी कोतवाली क्षेत्र के पिवाताल गांव निवासी 63 वर्षीय सुरेश राजभर के घर में पूजा का आयोजन किया गया था। वह बैरा फल तोड़ने के पड़ोसी गांव स्थित पोखरे पर गए थे। पोखरे के अंदर फल तोड़ने के दौरान गहरे पानी में चले गए। बुजुर्ग को पोखरे में डूबता देख पास में बकरी चरा रही एक महिला शोर मचाने लगी।