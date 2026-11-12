जमीन पर बैठकर नहीं पढ़ेंगे बच्चे, पीएमश्री विद्यालयों में जल्द मिलेंगी डेस्क-बेंच

जागरण संवाददाता, मऊ। जिले के पीएमश्री विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को जल्द ही डेस्क-बेंच की सुविधा मिलने वाली है। लंबे समय से फर्नीचर की कमी से जूझ रहे इन विद्यालयों में अब विद्यार्थियों को जमीन पर बैठकर पढ़ाई करने की मजबूरी से राहत मिलने की उम्मीद जगी है।

बेसिक शिक्षा विभाग ने डेस्क-बेंच की खरीद प्रक्रिया तेज कर दी है। इसके लिए आपूर्ति करने वाली संस्थाओं से टेंडर आमंत्रित किए जा रहे हैं। विभाग की तैयारी है कि एक माह के भीतर खरीद की प्रक्रिया पूरी कर विद्यालयों में फर्नीचर उपलब्ध करा दिया जाए।

जनपद में कुल 1208 परिषदीय विद्यालय संचालित हैं। इनमें लगभग एक लाख छह हजार विद्यार्थी पंजीकृत हैं। सरकार की ओर से इनमें 18 विद्यालयों को पीएमश्री के रूप में विकसित किया गया है। इन विद्यालयों में कक्षा एक से आठ तक के बच्चों के लिए पर्याप्त डेस्क-बेंच उपलब्ध नहीं हैं।

स्थिति यह है कि विद्यार्थियों की कुल संख्या के सापेक्ष महज 40 प्रतिशत बच्चों के बैठने के लिए ही डेस्क-बेंच की व्यवस्था है। ऐसे में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को अभी भी जमीन पर बैठकर पढ़ाई करनी पड़ती है। डेस्क-बेंच की कमी दूर करने के लिए विभागीय स्तर पर गठित समिति खरीद की प्रक्रिया पर नजर रख रही है।