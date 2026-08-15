ब्लिंकिट के सूजी पैकेट में रेंगते मिले कीड़े, खाद्य विभाग की छापेमारी से मची सनसनी

जागरण संवाददाता, मऊ। शुक्रवार को शहर के पुरानी तहसील निवासी जिला खाद्य एवं औषधि प्रशासन के प्रतिनिधि राकेश तिवारी ने ब्लिंकिट से सामान मंगाया। कंपनी के कार्यकर्ता द्वारा लाए पैकेट को जब उन्होंने देखा तो पैकेट बंद सूजी में कीड़े रेंग रहे थे।

शिकायत करने पर कंपनी ने बताया कि हमें जो सामान प्रदान किया गया बस उसी को आप तक पहुंचाया है। यह देखने की जिम्मेदारी सामान पैक करने वाले व्यक्ति की है। मैं कंपनी में ये बात बता सकता हूं। इस पर राकेश तिवारी ने इसकी शिकायत जिला खाद्य एवं औषधि प्रशासन से की।