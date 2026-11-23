जागरण संवाददाता, पूराघाट (मऊ)। शादी समारोह से लौटने के दौरान फोन कर घर बुलाने के बाद लाठी-डंडों से मारपीट कर घायल कर दिया। कोपागंज पुलिस ने तहरीर के आधार पर आठ के विरुद्ध केस दर्ज किया है।



कोपागंज थाना क्षेत्र के फतेहपुर ताल नरजा गांव निवासी शुभम कुमार 19 नवंबर की रात को सुभाष चंद्र व चंद्रकेश के साथ राजेंद्र की बेटी की शादी में शामिल होकर घर लौट रहे थे। इसी दौरान हरिवंश ने फोन कर अपने घर बुलाया। आरोप है कि वहां पहुंचते ही हरिओम व हर्ष गाली-गलौज करते हुए हाथापाई करने लगे। इसी बीच भीमप्रकाश व सरिता देवी लाठी-डंडा लेकर पहुंच गए और तीनों की पिटाई कर दी।

घटना के दो दिन बाद 21 नवंबर को मामा संदीप ने भीमप्रकाश से विवाद का कारण पूछा। इस पर ओमप्रकाश ने गाली-गलौज शुरू कर दी और अन्य लोगों को बुला लिया और मामा को मारपीट कर घायल कर दिया। पुलिस ने तहरीर पर हरिवंश, हरिओम, हर्ष, ओमप्रकाश समेत आठ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।