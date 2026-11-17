जासं, मऊ। छठ त्योहार पर बढ़ी को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने 05075 मऊ-बांद्रा टर्मिनस विशेष गाड़ी को एक फेरों के लिए चलाने का निर्णय लिया है।

यह विशेष गाड़ी बुधवार की रात 8:40 बजे चल कर बेल्थरारोड, भटनी, देवरिया सदर, चौरी-चौरा, कुसम्ही, गोरखपुर, खलीलाबाद, बस्ती, गोंडा, बादशाह नगर, ऐशबाग, कानपुर सेंट्रल, टूंडला, ईदगाह आगरा, गंगापुर सिटी, कोटा, भवानी मंडी, रतलाम, वड़ोदरा, सूरत, बोरीवली से चल कर शुक्रवार की दोपहर बाद दो बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी।