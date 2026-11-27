जागरण संवाददाता, नदवासराय (मऊ)। कोतवाली मुहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र के मुहम्मदाबाद-घोसी मार्ग स्थित धौरहरा बाजार में गुरुवार शाम एक किराना दुकान से विषैला सर्प पकड़ा गया। सर्प काफी दिनों से दुकान में छिपा था और स्वजन उसकी मौजूदगी से दहशत में थे। धौरहरा बाजार निवासी दीपचंद गुप्ता घर में ही किराना दुकान चलाते हैं।

दुकान में सर्प दिखाई देने पर परिवार के लोग उसे भगाने या पकड़ने की कोशिश करते थे, लेकिन वह लकड़ी के दराज में छिप जाता था। इससे उसे पकड़ना मुश्किल हो रहा था। गुरुवार शाम सर्प फिर दिखाई दिया तो परिवार ने घोसी कोतवाली क्षेत्र के चमरई गांव निवासी सर्प मित्र संजय कुमार निषाद को बुलाया। संजय मौके पर पहुंचे और सावधानी से सांप को पकड़ लिया।