मऊ में पागल कुत्ते ने मासूम सहित चार लोगों को काटा, आतंक से सहमे लोग

जागरण संवाददाता, मुहम्मदाबाद गोहना (मऊ)। कोतवाली क्षेत्र के नगर पंचायत वलीदपुर में शनिवार को पागल कुत्ते ने मासूम समेत चार लोगों को काटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के बाद इलाके के लोग भयभीत है।

कुत्ते के हमले से घायलों में कस्बा निवासी छह वर्षीय मोहम्मद अक्सम, 45 वर्षीय मुन्ना, 50 वर्षीय शेषनाथ गौड और 50 वर्षीय रामप्री शामिल है। बताया जाता है कि शनिवार को अचानक पागल कुत्ता लोगों को काटना शुरू कर दिया। घायलों की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे।

उन्होंने किसी तरह कुत्ते को भगाया और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। सभी की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद से स्थानीय लोगों में भय बना हुआ है।जावेद अख्तर, मुहम्मद नईम, भाई जान, राजकुमार और रामनयन समेत लोगों का कहना है कि क्षेत्र में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ रहा है।