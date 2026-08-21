मथुरा में हेड कांस्टेबल ने सूजा घोंपकर पंचर किया बाइक का टायर, वीडियो वायरल होने पर हुए सस्पेंड

संवाद सूत्र, वृंदावन। वृंदावन में पुलिसकर्मी की दबंगई मामला सामने आने के बाद एसएसपी ने कार्रवाई करते हुए हेड कांस्टेबल को निलंबित कर दिया है। रमणरेती चौकी के पास का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ।

इसमें एक पुलिसकर्मी सरेराह बाइक सवार के टायरों को सूजे से पंचर करता हुआ दिखाई दे रहा था। पीड़ित युवक द्वारा लगातार हाथ जोड़ने और छोड़ने की गुहार लगाने के बावजूद पुलिसकर्मी का दिल नहीं पसीजा और उसने एक के बाद एक कई बार टायर में सूजा घोंप दिया।