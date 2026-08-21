अवैध निर्माण पर LDA ने शिकायतकर्ता को ही थमाया नोटिस, जनता अदालत में मिली 38 शिकायतें

जागरण संवाददाता, लखनऊ। एलडीए में अवैध निर्माण को शह देने वालों की भले ही विजिलेंस जांच चल रही हो लेकिन, एलडीए के अधिकारी शिकायतकर्ताओं को ही धमकाने में कसर नहीं छोड़ रहे। गोमती नगर 1/288 विनम्र खंड निवासी अनंत कुमार शर्मा ने जनता अदालत में बताया कि ले-आउट में उनके घर के सामने 7.5 मीटर होनी चाहिए थी, जबकि मौके पर सड़क केवल छह मीटर रह गई है।

शर्मा ने कहा कि उनके घर के सामने 1/306 से लेकर 1/320 तक सभी मकान डेढ़ मीटर एलडीए की जमीन पर कब्जा करके बने हैं। एक भवन इस समय बन रहा है, इसकी शिकायत करने पर अवर अभियंता विपिन विहारी ने शर्मा को ही सेट बैक न छोड़ने व बिना नक्शा निर्माण के तीन नोटिस भेजा है। गुरुवार को एलडीए की जनता अदालत में 38 शिकायतें हुई उनमें नौ का मौके पर निस्तारण किया गया।

जनता अदालत में एलडीए अधिकारी सोमकमल सीताराम को अभिलेख दिखाते हुए कहा, नगर निगम के अभियंता ने जांच में इसकी पुष्टि किया है, एलडीए ने नगर निगम की यह रिपोर्ट मानने से यह कहते हुए इनकार किया कि विनम्र खंड 2008 में ही नगर निगम को सौंपा जा चुका है, ऐसे में नगर निगम ही प्रवर्तन कार्रवाई करे।

वहीं नगर निगम का दावा है कि घरों के सामने बने रैंप को हटा सकते हैं लेकिन, घरों का अवैध निर्माण एलडीए की हटा सकता है। अनंत दो साल से एलडीए व नगर निगम की दौड़ लगा रहे हैं। ऐसे ही बिरहाना निवासी मुन्ना लाल राजपूत ने शिकायत किया कि घनश्याम यादव व हनुमंत यादव ने खुद को एलडीए का अधिकारी बताकर बसंतकुंज योजना में पीएम आवास दिलाने के लिए उनसे व उनकी पत्नी से 25-25 हजार रुपये लिया है।

दोनों ने एलडीए कार्यालय में ही मिलकर फॉर्म भी भरवाया लेकिन मकान नहीं मिला। अब एलडीए के अधिकारी कह रहे कि पुलिस को प्रार्थनापत्र दो इसमें एलडीए कुछ नहीं कर सकता है। रजनीखंड के मेहरबान ने पत्नी सितारा देवी के नाम ईडब्ल्यूएस का मकान लिया था, पूरा धन देने के बाद भी अब तक कब्जा नहीं मिला। मेहरबान का आरोप था कि तीन प्लाटों को मिलाकर स्कूल बनाया जा रहा है, जनता अदालत में चौथी बार शिकायत करने पहुंचे मेहरबान को बताया गया कि वह भूखंड पर काबिज हैं। एलडीए ने उस व्यक्ति को गवाह बनाया है जो कब्जा करके निर्माण करा रहा है।

ट्रांसपोर्ट नगर के हरिश्चंद्र ने बताया, कई वर्ष पहले 450 वर्ग मीटर का प्लाट खरीदा था, चार साल पहले कुछ अतिरिक्त जमीन 30.26 लाख रुपये भुगतान करके खरीदा, फ्री होल्ड का 3.64 लाख रुपये जमा करा चुके हैं लेकिन छह माह से रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है।

सिकंदरपुर इनायत अलीनगर के रमेश कुमार की जमीन सीतापुर रोड योजना में गई थी, इस पर उन्हें चबूतरा मिलना है। इसका आवंटन हो गया है लेकिन कब्जा पाने के लिए दौड़ रहे हैं। यहियागंज में जगदीशपुर धर्मशाला के निकट शशि कुमार अपना पैतृक घर बनवा रहे हैं लेकिन पड़ोसी की शिकायत पर एलडीए निर्माण नहीं होने दे रहा तीन साल से दौड़ लगा रहे हैं। इस बार भी उन्हें आश्वासन देकर लौटा दिया गया।