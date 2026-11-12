यजमान को शार्टकट से ले जाने पर वृंदावन में भिड़े पुरोहित-पंडा, जमकर चले लात-घूंसे

संवाद सहयोगी, वृंदावन। ठाकुरजी के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा और व्यवस्था के लिए बनाए गए नियमों को लेकर मंदिर परिसर में ही विवाद खड़ा हो गया। बांकेबिहारी मंदिर के निकट स्थित श्री राधा स्नेह बिहारी जी मंदिर में बुधवार को यजमान को शार्टकट से ले जाने के प्रयास पर पुरोहित और पंडा के बीच विवाद हो गया।

देखते ही देखते बहस ने हाथापाई का रूप ले लिया और दोनों के बीच जमकर लात-घूंसे चले। मंदिर परिसर में हुई मारपीट से वहां मौजूद श्रद्धालुओं में दहशत फैल गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। इसमें मंदिर परिसर में दोनों पक्षों के बीच मारपीट होती दिखाई दे रही है। जानकारी के अनुसार, मंदिर में श्रद्धालुओं के निकास के लिए पांच नंबर का बैरियर लगाया गया है।

बुधवार को पंडा अजय इसी बैरियर से एक यजमान को शार्टकट से ले जाने का प्रयास कर रहे थे। वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माने। इसी दौरान पुरोहित शेखर गौतम वहां पहुंच गए और उन्होंने बैरियर से प्रवेश देने से मना कर दिया।

इसी बात को लेकर दोनों के बीच पहले कहासुनी हुई और फिर विवाद बढ़ते-बढ़ते हाथापाई तक पहुंच गया। मंदिर प्रबंधन से जुड़े लोगों ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों पक्षों को अपने साथ थाने ले गई।