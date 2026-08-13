हरियाली तीज: वृंदावन आने से पहले देख लें ट्रैफिक प्लान, शुक्रवार रात से गाड़ियां बंद; बुजुर्गों के लिए गोल्फकार्ट

संवाद सहयोगी, वृंदावन। हरियाली तीज पर ठाकुर बांकेबिहारीजी वर्षभर में एक ही दिन स्वर्ण-रजत हिंडोला में भक्तों को दर्शन देंगे, तो देश दुनिया के लाखों श्रद्धालु वृंदावन में डेरा डालेंगे। इसी दिन पड़ रहे स्वतंत्रता दिवस व वीकेंड के कारण दिल्ली एनसीआर में सार्वजनिक अवकाश के चलते श्रद्धालुओं की भारी भीड़ वृंदावन में रहने की उम्मीद जताई जा रही है। यही कारण है

शहर की यातायात व्यवस्था को दुरस्त बनाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए शुक्रवार की रात से शहर में श्रद्धालुओं के चार पहिया वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। शहर के बाहर बनी पार्किंग में श्रद्धालु अपने वाहन खड़े करके अंदर पहुंचेंगे। जबकि हरियाली तीज पर शहर में ई-रिक्शा के संचालन पर भी प्रतिबंध रहेगा। जरूरतमंद बुजुर्ग श्रद्धालुओं के आवागमन के लिए शहर में गोल्फकार्टों का संचालन जिला प्रशासन द्वारा करवाया जाएगा।

देश भर से वृंदावन आएंगे श्रद्धालु

हरियाली तीज व स्वतंत्रता दिवस पर शनिवार को देश दुनिया के लाखों श्रद्धालु निजी वाहनों से वृंदावन में हिंडोला उत्सव पर ठाकुर बांकेबिहारी समेत दूसरे मंदिरों में दर्शन के लिए आएंगे। ऐसे में शहर में यातायात व्यवस्था को दूरस्त बनाने के लिए जिला प्रशासन ने शुक्रवार 14 अगस्त की रात दस बजे से ही शहर में चार पहिया वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है।

स्कलूी वाहन और एंबुलेंस के लिए खुला रहेगा रास्ता छटीकरा से आने वाले बड़े वाहनों को वैष्णोदेवी पार्किंग में जबकि छोटे चार पहिया वाहनों को रुक्मिणी विहार पार्किंग में खड़ा करवाया जाएगा। इसी तरह यमुना एक्सप्रेस वे से आने वाले चार पहिया वाहनों को दारुक पार्किंग, उपमंडी समिति, पानीघाट वाहन पार्किंग में खड़ा करवाया जाएगा। इस दौरान एंबुलेंस, स्कूली वाहनों के आवागमन को प्रतिबंध से मुक्त रखा जाएगा।

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