कोसीकलां में करोड़ों की चोरी: 10.5 KG सोना और 15 लाख कैश ले गया चोर; सराफा बाजार बंद

जागरण संवाददाता, मथुरा। कोसीकलां के सराफा बाजार स्थित जुगल किशोर अमित कुमार सराफ की दुकान को चोरों ने निशाना बना लिया। चोर दुकान से करोड़ों रुपये कीमत के सोने के आभूषण चोरी कर ले गए। सोमवार सुबह दुकान खोलने पहुंचे स्वामी को चोरी की जानकारी हुई तो बाजार में अफरा तफरी मच गई। पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी।

मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे। टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाते हुए चोरी के तरीके और चोरों तक पहुंचने के लिए जांच शुरू की है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है।