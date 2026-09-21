आलू-दही जलेबी की अनोखी मिठाई: व्रत में भी खाएं, मुखारविंद मंदिर में ठाकुर जी को लगता है भोग

डिजिटल डेस्क, मथुरा। Mathura News: आपने जलेबी तो बहुत खाई होंगी, लेकिन जतीपुरा की आलू की जलेबी की बात ही अलग है। इसी जलेबी का भोग भी मुखारविंद मंदिर में ठाकुर जी को लगाया जाता है। उपवास में भी आलू की जलेबी का सेवन होता है। आलू-दही की जलेबी बनाने की अपनी विधि है।

जतीपुरा में आलू-दहीकी जलेबी बनाने वाले हलवाई श्याम सिंह कहते हैं कि जितनी स्वादिष्ट यह जलेबी है, उतनी ही तैयारी इसे बनाने के लिए करनी पड़ती है। ऐसे होती है तैयार श्याम सिंह कहते हैं कि पहले उबले हुए आलू को छीलकर मिक्सी जार में डालकर पीसा जाता है। इसमें दो बड़े चम्मच दही और एक चम्मच पानी या दूध डालकर बिल्कुल चिकना पेस्ट बन जाता है।