मथुरा हाईवे पर श्रद्धालुओं से भरे टेंपो पलटने से एक की मौत, 12 घायल
Mathura News: मथुरा के छाता थाना क्षेत्र में अकबरपुर पुल के पास एक अज्ञात वाहन की टक्कर से श्रद्धालुओं से ...और पढ़ें
HighLights
मथुरा में अकबरपुर पुल के पास टेंपो दुर्घटनाग्रस्त हुआ।
अज्ञात वाहन की टक्कर से श्रद्धालुओं से भरा टेंपो पलटा।
हादसे में एक महिला की मृत्यु, 12 लोग गंभीर घायल।
जागरण संवाददाता, मथुरा। Mathura News: छाता थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह अकबरपुर पुल के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से सवारियों से भरा टेंपो पलट गया। हादसे में टेंपो सवार रागिनी निवासी सोम आश्रम वृंदावन की मृत्यु हो गई, जबकि 12 लोग घायल हो गए।
सूचना पर छाता थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को उपचार के लिए केडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया।
हादसे में ये हुए घायल
घायलों में सोनम तिवारी निवासी नायबपुर थाना ठठिया कन्नौज, अनु अग्निहोत्री निवासी ठठिया कन्नौज, अंजलि तिवारी निवासी रसूलपुर थाना गुरसहायगंज कन्नौज, गौरीशंकर निवासी सोम आश्रम संत कालोनी वृंदावन, मनीष निवासी मुजहाना थाना बिनावर बदायूं, रिद्धि निवासी सोम आश्रम वृंदावन, विक्की निवासी फाड़ा थाना सब्जी मंडी रोहतक, जानू उर्फ ख्वाहिश निवासी रोहतक हरियाणा, गिरीश निवासी चुटमुरी थाना दातागंज बदायूं, बबीता निवासी समरेर थाना दातागंज बदायूं, ईशवरवती निवासी समरेर थाना दातागंज बदायूं, लोकेश निवासी समरेर थाना दातागंज बदायूं और सक्षम निवासी रोहतक शामिल हैं। घायलों में पांच को संयुक्त अस्पताल वृंदावन में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है।