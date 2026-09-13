मथुरा की धार्मिक धरोहर शिवताल: यहां भगवान श्रीकृष्ण ने शिव को दिए थे दर्शन, औरंगजेब ने खंंडित किया था शिवलिंग

जागरण संवाददाता, मथुरा। ब्रज का इतिहास केवल बड़े मंदिरों और प्रसिद्ध घाटों में ही नहीं छिपा है, पुराने ताल, कुंड, मार्ग और बाजार भी ब्रज के अतीत के साक्षी हैं। शिवताल इसी विरासत का ऐसा अध्याय है, जिसमें जल संरक्षण, स्थापत्य और आस्था तीनों एक साथ दिखाई देते हैं। सौंख अड्डा क्षेत्र के गुरुनानक नगर में स्थित इस ताल की चर्चा लंबे समय से मथुरा के प्राचीन धार्मिक स्थलों में होती रही है।

यह चतुर्भुज आकार का गहरा ताल है, जो ऊंची दीवारों और प्लेटफार्म से घिरा हुआ है। यहां का शांत वातावरण अनायास की लोगों को आकर्षित करता है। सबसे खास बात यह है कि इस ताल में आसपास के किसी नाले या किसी घर का अवशिष्ट पानी नहीं आता, बल्कि यहां प्राकृतिक जल स्रोत हैं, जहां से पानी ऊपर आता है और इन्ही जल स्रोत से वर्षा जल भूजल में मिल जाता है। इस तरह से यह ताल अपने समय की दीर्घकालिक निर्माण योजना की सफलता की कहानी कहता है।

जल संरक्षण, स्थापत्य और आस्था का संगम है यह ताल शिवताल के निर्माण के साथ धार्मिक लोककथा जुड़ी है। मान्यता है कि भगवान शिव ने श्रीकृष्ण के दर्शन की इच्छा से मथुरा में इस प्राकृतिक जल स्रोत के निकट तपस्या की थी। लंबे समय तक प्रतीक्षा के बाद भगवान श्रीकृष्ण ने यहां शिव को दर्शन दिए और तभी से इस स्थान को शिवताल कहा जाता है। जहां तपस्या की वहां एक वर्तमान में एक शिव मंदिर है। यहां एक प्राचीन खंडित शिवलिंग भी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि औरंगजेब ने मथुरा पर हमले के दौरान तोड़ दिया था।

शिवताल। प्राचीन धरोहरों के पीछे छिपी लोक कल्याण की भावना शिवताल की सबसे खास विशेषता इसका पक्का निर्माण और इसकी सीढ़ीनुमा संरचना है। ताल के चारों ओर बनी बुर्जियां यह संकेत देती है कि इसके निर्माण में केवल जल संचयन को ही ध्यान में नहीं रखा गया था, बल्कि इसे धार्मिक गतिविधियों और जन उपयोग के लिए भी व्यवस्थित रूप दिया गया था। यहां दो शिलालेख मिलते हैं।