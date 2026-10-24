शरद पूर्णिमा: लक्ष्मी भ्रमण और श्रीकृष्ण महारास का दिव्य महत्व, ग्रंथों में मिलता है महात्म्य का वर्णन

जागरण संवाददाता, मथुरा। शरद पूर्णिमा की रात सोलह कलाओं से परिपूूर्ण चंद्रमा की धवल चांदनी में लक्ष्मीजी अपने वाहन पर सवार होकर अपने हाथों में वर और अभय लिए पृथ्वी पर भ्रमण करने निकली थीं, लेकिन भगवान श्रीकृष्ण ने इसी शरद पूर्णिमा की रात वंशीवट पर गोपियों संग महारास किया तो इस तिथि का महत्व और भी बढ़ गया। इसीलिए शरद पूर्णिमा को महारास की पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है।

वृंदावन शोध संस्थान के शोध अधिकारी डॉ. राजेश शर्मा ने बताया नारद पुराण के अनुसार शरद पूर्णिमा की श्वेत धवल चांदनी में विष्णुप्रिया माता लक्ष्मीजी अपने वाहन पर सवार होकर पृथ्वी लोक पर भ्रमण के लिए निकली थीं। परंतु धार्मिक मान्यता है कि अश्विन मास की पूर्णिमा पर भगवान श्रीकृष्ण और श्रीराधा की अद्भुत दिव्य रासलीला भी इसी रात को हुई थी।

शास्त्रों के अनुसार, माता लक्ष्मी का जन्म भी शरद पूर्णिमा के दिन हुआ था, इसलिए देश के कई हिस्सों में शरद पूर्णिमा को लक्ष्मीजी का पूजन किया जाता है। कुंआरी कन्याएं इस दिन सुबह सूर्य और चंद्रदेव की पूजा करके मनचाहा वर की प्राप्ति की कामना करती हैं।

डॉ. शर्मा ने बताया श्रीमद्गीता में उल्लेख है कि अश्विन पूर्णिमा की रात सोलह कलाओं से परिपूर्ण चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब होता है। भगवान श्रीकृष्ण ने गीता में कहा है पुष्पामि औषधि: सर्वा: साोमो भूत्वा रसात्यमक:।। मतलब मैं रस स्वरूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को पुष्ट करता हूं। इस रात में चंद्रमा का ओज सबसे तेजवान और ऊर्जावान होता है एवं चंद्रमा की किरणों में अमृत तत्व बरसता है।

पांडुपिलियों में शरद पूर्णिमा का वर्णन वृंदावन शोध संस्थान में संरक्षित उत्सव माला ग्रंथ में किशनगढ़ के महाराजा सावंत सिंह ने शरद रास का उल्लेख किया है। महाराज सावंत सिंह (नागरीदास) ये काव्य रचा गया। जो प्रतिलिपि संस्थान में सुरक्षित है। नागरी दास ने अपने काव्य शरद पूर्णिमा का उल्लेख किया है।