ब्रज की सदियों पुरानी सांस्कृतिक परंपरा: पितृपक्ष में फूलों और रंगों से सजेगी सांझी कला, राधा-कृष्ण की प्रेमलीला होगी साकार

संवाद सहयोगी, जागरण, वृंदावन। पितरों के स्मरण के लिए समर्पित पितृपक्ष में वृंदावन के मंदिरों में भक्ति के साथ कला और उत्सव के रंग भी बिखरेंगे। मंदिरों के आंगन एक बार फिर फूलों की खुशबू और रंगों से सजी सांझी के मनोहारी स्वरूप के साक्षी बनेंगे। देश-दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यह केवल कलात्मक आकर्षण नहीं, बल्कि ब्रज की उस प्राचीन परंपरा के दर्शन का अवसर होगा, जिसमें राधा-कृष्ण की प्रेमलीला रंगों और फूलों के माध्यम से आकार लेती है।



पितृपक्ष में ब्रज के मंदिरों में सांझी सजाने की परंपरा सदियों पुरानी है। मान्यता है कि द्वापर में जब श्रीकृष्ण गोचारण से लौटते थे, तब श्रीराधा अपनी सखी परिकर के साथ मार्ग में तरह-तरह के फूलों से सांझी सजाती थीं।

इसे देखकर कृष्ण और ग्वालबाल आनंदित होते थे। कालांतर में यही परंपरा मंदिरों की सेवा-पद्धति और ब्रज संस्कृति का हिस्सा बन गई। फूल, रंग और जल से बनती है अद्भुत सांझी मंदिरों में सांझी को तैयार करना आसान नहीं होता। फूलों के साथ विभिन्न रंगों और जल के ऊपर तथा नीचे कलात्मक आकृतियां बनाई जाती हैं। महीन काम और कल्पनाशीलता से तैयार सांझी जब आकार लेती है, तो श्रद्धालु देर तक उसे निहारते रह जाते हैं। पितृपक्ष के दौरान राधावल्लभ मंदिर, भट्टजी की हवेली, राधारमण मंदिर, शाहजहांपुर मंदिर और यशोदानंद मंदिर में सांझी कला का आकर्षण देखने को मिलेगा।

समय के साथ यह परंपरा कई स्थानों पर मंदिरों तक सीमित होती गई, लेकिन संस्कृति के संवाहकों और कुछ परिवारों ने इसे सहेजने का प्रयास जारी रखा। अब सांझी को मंदिरों से बाहर निकालकर कुंज-निकुंजों तक विस्तार देने की पहल भी हो रही है।