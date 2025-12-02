Language
    मथुरा में संत प्रेमानंद के बाद ये किसने शुरू की पदयात्रा? प्रेममंदिर पर दर्शन और आशीर्वाद के लिए उमड़े भक्त

    By Vipin Parashar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 07:24 AM (IST)

    वृंदावन में सद्गुरु ऋतेश्वर महाराज ने प्रेम मंदिर से बाराह घाट स्थित आनंदम धाम आश्रम तक पदयात्रा शुरू की। कार्तिक मास में शुरू हुई इस पदयात्रा में दर्शन और आशीर्वाद के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। आश्रम के अनुयायियों ने मार्ग पर सुदृढ़ व्यवस्था बनाई ताकि पदयात्रा सुचारू रूप से चल सके। सद्गुरु ऋतेश्वर ने सभी भक्तों को आशीर्वाद दिया।

    सद्गुरु ऋतेश्वर ने भी अब पदयात्रा शुरू कर दी है।

    संवाद सहयोगी, जागरण, वृंदावन। संत प्रेमानंद की रात्रिकालीन पदयात्रा में देश दुनिया से आकर श्रद्धालु रातभर सड़क पर रात गुजारते हैं। ऐसे में तीर्थनगरी में एक और पदयात्रा शुरू हुई है। सद्गुरु ऋतेश्वर ने भी अब पदयात्रा शुरू कर दी है। कार्तिक के महीने में शुरू की पदयात्रा सद्गरु ऋतेश्वर ने अब प्रेममंदिर से पदयात्रा शुरू की तो दर्शन व आशीर्वाद लेने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। आश्रम के अनुयायियों ने पदयात्रा के रूट पर मजबूत व्यवस्था बनाई। ताकि भीड़ का दबाव पदयात्रा पर न पड़ सके।

    सद्गुरु ऋतेश्वर महाराज सोमवार की शाम सात बजे प्रेममंदिर से पदयात्रा करते हुए बाराहघाट स्थित अपने आश्रम आनंदम वृंदावन के लिए रवाना हुए। सद्गरु ऋतेश्वर ने जैसे ही पदयात्रा शुरू की, तो भक्तों की भीड़ उनकी ओर दर्शन व आशीर्वाद के लिए पहुंचने लगी।

    ऐसे में आश्रम के अनुयायियों ने सड़क किनारे दोनों ओर रस्से से रेलिंग बना दी। जैसे−जैसे पदयात्रा आगे बढ़ती, श्रद्धालुओं की भीड़ सद्गुरु ऋतेश्वर से आशीर्वाद लेने के लिए आगे बढ़ते रहे। सद्गरु सभी श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देते हुए आगे बढ़ते रहे और श्रद्धालुओं की भीड़ में वृद्धि होती रही। प्रेममंदिर से पदयात्रा करते हुए सद्गुरु ऋतेश्वर रमणरेती पुलिस चौकी, परिक्रमा मार्ग, रमणरेती होते हुए बाराहघाट स्थित आनंदम धाम आश्रम पहुंचे। यहां पदयात्रा संपन्न हुई।