मथुरा में संत प्रेमानंद के बाद ये किसने शुरू की पदयात्रा? प्रेममंदिर पर दर्शन और आशीर्वाद के लिए उमड़े भक्त

संवाद सहयोगी, जागरण, वृंदावन। संत प्रेमानंद की रात्रिकालीन पदयात्रा में देश दुनिया से आकर श्रद्धालु रातभर सड़क पर रात गुजारते हैं। ऐसे में तीर्थनगरी में एक और पदयात्रा शुरू हुई है। सद्गुरु ऋतेश्वर ने भी अब पदयात्रा शुरू कर दी है। कार्तिक के महीने में शुरू की पदयात्रा सद्गरु ऋतेश्वर ने अब प्रेममंदिर से पदयात्रा शुरू की तो दर्शन व आशीर्वाद लेने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। आश्रम के अनुयायियों ने पदयात्रा के रूट पर मजबूत व्यवस्था बनाई। ताकि भीड़ का दबाव पदयात्रा पर न पड़ सके।

सद्गुरु ऋतेश्वर महाराज सोमवार की शाम सात बजे प्रेममंदिर से पदयात्रा करते हुए बाराहघाट स्थित अपने आश्रम आनंदम वृंदावन के लिए रवाना हुए। सद्गरु ऋतेश्वर ने जैसे ही पदयात्रा शुरू की, तो भक्तों की भीड़ उनकी ओर दर्शन व आशीर्वाद के लिए पहुंचने लगी।