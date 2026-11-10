संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले बोले, आचरण और संस्कृति से बनेगा भारत विश्वगुरु

संवाद सहयोगी, वृंदावन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा दुनिया की कोई संस्था हमें विश्वगुरु का प्रमाणपत्र अभी देगी। बल्कि हमें अपनी संस्कृति, धर्म के आचरण को अपनी जीवनशैली में उतारकर विश्वगुरु का दर्जा हासिल करना होगा। भगवान श्रीकृष्ण ने इंद्र का दंभ भंग करने के लिए ब्रजवासियों के सहयोग से गिरिराज पर्वत उठाया।

द्वापर में केशव ने संगठित रहकर प्रकृति, पर्यावरण संरक्षण, समाज को संगठित करने के साथ असहाय को सशक्त बनाकर दुनिया के सामने उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। केशवधाम में मंगलवार को आयोजित अन्नकूट उत्सव में मुख वक्ता संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा अर्थशास्त्री कहते है 21 वीं सदी में भारत दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत होगा। हमें बड़ी अर्थ व्यवस्था के साथ सामाजिक, धार्मिक मूल्यों की मजबूती के साथ दुनिया को अपने देश की संस्कृति, वैदिक ज्ञान का संदेश देना होगा। द्वापर में श्रीकृष्ण ने गिर्राज पर्वत उठाकर सामाजिक एकता का संदेश दिया।

अब सौ वर्ष पहले भी एक केशव ने देश में धार्मिक, वैदिक ज्ञान के साथ सामाजिक समरसता को संगठित करने की शुरुआत की। इन सौ वर्षों में अनेक प्रकल्पों के सहारे केशवधाम समाज को एकजुट कर रहा है। दत्तात्रेय होसबाले ने कंबोडिया देश के निर्माण के बारे में कहा देश में ऋषि मुनियों ने धार्मिक ज्ञान का संदेश दुनिया को देकर विश्वगुरु का दर्जा हासिल किया तो राजा महाराजा भी पीछे नहीं रहे।