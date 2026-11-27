संवाद सूत्र, गोवर्धन (मथुरा)। उद्योगपति और रिलायंस इंडस्ट्रीज के कार्यकारी निदेशक अनंत अंबानी अपने दो दिवसीय ब्रज भ्रमण पर शुक्रवार देर शाम गोवर्धन पहुंचे। यहां उन्होंने जतीपुरा मुखारविंद मंदिर में गिरिराज जी के दर्शन किए। प्रभु के दरबार में विविध भोग समर्पित किए और सेवा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया।

आगरा से शाम करीब सात बजे गोवर्धन पहुंचे। वह सबसे पहले गंगाधाम आश्रम पहुंचे, जहां नाथद्वारा के तिलकायत गोस्वामी विशाल बाबा ने उनका स्वागत किया। आश्रम में कुछ समय रुकने के बाद वह विशाल बाबा के सानिध्य में पैदल ही जतीपुरा मुखारविंद गिरिराजजी मंदिर पहुंचे। गिरिराजजी के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति भाव प्रकट किया।

मंदिर में आयोजित कुनबाड़ा के अंतर्गत गिरिराजजी को विभिन्न प्रकार के भोग समर्पित किए गए। अनंत अंबानी ने प्रभु के चरणों में भोग अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। पूजन से पूर्व अनंत अंबानी ने बल्लभकुल पुरोहित सुरेशचंद रामजीलाल के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया। पुरोहित सुरेशचंद रामजीलाल ने उन्हें प्रसादी दुपट्टा भेंट किया और ब्रजभूमि आगमन पर बधाई दी।

मंदिर में रोजाना शाम 6.30 बजे शयन आरती होती है, लेकिन शुक्रवार को अपने भक्त के भाव को देखते हुए गिरिराजजी की शयन आरती करीब सवा घंटे विलंब से हुई। अनंत अंबानी के मंदिर पहुंचने के बाद नाथद्वारा के तिलकायत गोस्वामी विशाल बाबा ने शयन आरती की।