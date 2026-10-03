ईस्ट सेंट्रल रेलवे में 1465 पदों पर बंपर भर्ती, असिस्टेंट लोको पायलट के लिए ऑनलाइन करें अप्लाई

जागरण संवाददाता, मथुरा। ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने जनरल डिपार्टमेंट कांपिटिटिव एग्जामिनेशन (जीडीसीई) 2026 के तहत असिस्टेंट लोको पायलट (एएलपी) समेत अन्य पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के जरिए कुल 1,465 पद भरे जाएंगे। योग्य उम्मीदवार ईस्ट सेंट्रल रेलवे की वेबसाइट ecr.indianrailways.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन की आखिरी तारीख 15 अक्टूबर 2026 है। उम्र सीमा जनरल वर्ग के उम्मीदवारों की अधिकतम उम्र 42 साल, ओबीसी के लिए 45 साल और SC या ST के लिए 47 साल है। ऐसे होगा चयनः उम्मीदवारों का चयन पहले सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (सीबीटी) से होगा। इसके बाद पद के अनुसार कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट या कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट लिया जाएगा।