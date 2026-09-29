जिस बरसाना में नाक रगड़कर मांगी थी माफी, वहां प्रदीप मिश्रा की कथा में हर-हर महादेव की गूंज

संवाद सूत्र, बरसाना (मथुरा)। राधारानी की नगरी बरसाना में सोमवार को भक्ति और आस्था का ऐसा रंग चढ़ा कि चारों ओर बस राधे-राधे और हर-हर महादेव के जयकारे सुनाई देते रहे। प्रेम सरोवर के समीप गाजीपुर गांव के विशाल मैदान में शिव महापुराण कथा का शुभारंभ हुआ तो कथा के पहले ही दिन श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। कथा वाचक पंडित प्रदीप मिश्रा से शिव महापुराण सुनने के लिए कई जिलों के श्रद्धालु पहुंचे। कथा के दौरान सजी ईशा-गौर की मनोहारी झांकी ने श्रद्धालुओं को भावविभोर कर दिया।

बरसाना की महिमा का किया बखान कथा व्यास पंडित प्रदीप मिश्रा ने बरसाना की महिमा का बखान करते हुए कहा कि यह केवल एक नगरी नहीं, बल्कि प्रेम और भक्ति की पवित्र भूमि है। यहां राधारानी और भगवान श्रीकृष्ण के प्रेम की अनुभूति होती है। ऐसी पावन धरा पर भगवान भोलेनाथ की कथा सुनना स्वयं में विशेष आध्यात्मिक अनुभव है। उन्होंने राधारानी और अष्टसखियों की गाथा के माध्यम से प्रेम में समर्पण, सेवा और माधुर्य का संदेश दिया।

भगवान शिव के प्रति आस्था से जुड़े प्रसंग के दौरान उन्होंने एक परिवार को मंच पर बुलाया। परिवार ने बताया कि शिव पर विश्वास रखते हुए उन्होंने निरंतर प्रयास जारी रखा और उनके तीन बेटों को सरकारी नौकरी मिली। आस्था के साथ कर्म और प्रयास से किया जागरूक इस प्रसंग के माध्यम से श्रद्धालुओं से कहा कि आस्था के साथ कर्म और प्रयास भी जरूरी है। विश्वास मनुष्य को संबल देता है, लेकिन सफलता के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। पितृपक्ष का उल्लेख करते हुए उन्होंने पूर्वजों की स्मृति को सद्कार्यों से जोड़ने का संदेश दिया।