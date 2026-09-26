40 लाख रु बकाया पर कटी इंड्रस्टियल एरिया की बिजली, रात में दफ्तर खुलवाकर UPSIDA ने जमा कराया चेक

संवाद सूत्र, रिफाइनरी (मथुरा)। 40 लाख रुपये के बकाया पर बिजली निगम द्वारा औद्योगिक क्षेत्र साइट-बी की स्ट्रीट एवं हाईमास्ट लाइट की बिजली काट दी गई। इंडस्ट्री एसोसिएशन द्वारा यह मामला उठाया तो बदनामी के चलते यूपीसीडा कार्यालय रात नौ बजे खोला गया और बकाया राशि के चेक काटकर बिजली अधिकारियों को अवगत कराया गया। इसके बाद रात 10 बजे बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई।

यूपीसीडा द्वारा औद्योगिक क्षेत्र साइट-बी में सुविधाएं विकसित की जाती हैं। यहां से टैक्स भी यूपीसीडा वसूलता है। इस क्षेत्र में रात्रि में प्रकाश की व्यवस्था की जिम्मेदारी यूपीसीडा की ही है। लेकिन, करीब ढाई वर्ष से यूपीसीडा ने स्ट्रीट एवं हाई मास्ट लाइटों के बिल का भुगतान नहीं किया गया। करीब 40 लाख रुपये बकाया हो गया है।

40 लाख रुपये के बकाया पर काट दी थी स्ट्रीट एवं हाईमास्ट लाइट की बिजली कई बार पत्र भेजने के बाद भी भुगतान न किए जाने पर गुरुवार शाम छह बजे बिजली निगम द्वारा इस क्षेत्र की स्ट्रीट लाइटें एवं हाईमास्ट लाइटों की बिजली काट दी। इससे पूरे क्षेत्र में अंधकार छा गया। रिफाइनरी इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहित अग्रवाल ने इस मामले से यूपीसीडा अधिकारियों को बताया।

यूपीसीडा ने निगम को चेक से किया बकाया भुगतान सूत्रों के अनुसार, यह मामला समाचार पत्रों तक पहुंचने की जानकारी यूपीसीडा अधिकारियों को हुई तो गुरुवार रात नौ बजे कार्यालय खोला गया। इसके बाद बकाया भुगतान के चेक बिजली निगम के नाम बनाए गए। इन चेक की प्रति बिजली अधिकारियों को भेजी गई। इसके बाद रात 10 बजे निगम द्वारा औद्योगिक क्षेत्र की स्ट्रीट एवं हाई मास्ट लाइट की आपूर्ति बहाल की।