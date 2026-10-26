PET में आसान सवालों ने खिलाए परीक्षार्थियों के चेहरे, मथुरा में 64.7% ने दी परीक्षा

जागरण संवाददाता, मथुरा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी)-2026 में रविवार को परीक्षार्थियों के चेहरों पर संतोष नजर आया। प्रश्नपत्र आसान होने और सवाल पाठ्यक्रम के अनुरूप पूछे जाने से अभ्यर्थियों को राहत मिली। परीक्षा केंद्रों से बाहर निकले परीक्षार्थियों ने बताया कि प्रश्नपत्र में घुमावदार सवाल नहीं थे और पेपर अच्छा हुआ है। जिले के 33 केंद्रों पर दो पालियों में आयोजित परीक्षा में 64.7 प्रतिशत परीक्षार्थी उपस्थित रहे।

पीईटी परीक्षा जिले में रविवार के साथ ही 30 अक्टूबर व एक नवंबर को भी आयोजित की जाएगी। तीनों दिन छह पालियों में जिले के 33 केंद्रों पर 84816 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। हर पाली में 14136 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं।

जिले के 33 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा बीच शांतिपूर्ण संपन्न हुई परीक्षा परीक्षा के पहले दिन रविवार को पंजीकृत अभ्यर्थियों के सापेक्ष पहली पाली में 9137 व दूसरी पाली में 9163 परीक्षार्थी उपस्थित रहे। सुबह 10 से 12 व दोपहर तीन से पांच बजे दो पालियों में हुई परीक्षा में एक केंद्र पर अधिकतम 480 परीक्षार्थी आवंटित किए गए। जिससे केंद्रों के बाहर अनावश्यक भीड़ नजर नहीं आई।

परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की मेटल डिटेक्टर से जांच की गई। प्रवेश से पहले उनके बाल, कपड़े और जूतों की भी बारीकी से तलाशी ली गई। उनके एडमिट कार्ड के साथ आधार कार्ड व अन्य पहचान पत्रों का मिलान किया गया। मोबाइल फोन, ब्लूटूथ या किसी भी तरह के इलेक्ट्रानिक उपकरण ले जाने पर प्रतिबंध रहा। इन्हें केंद्र के बाहर सुरक्षित रखवाया गया।