मुंबई की महिला श्रद्धालु पर मथुरा में हमला, भिखारी ने दबाया गला और चबाई नाक
गोवर्धन परिक्रमा के दौरान मुंबई की एक महिला श्रद्धालु पर एक सिरफिरे भिखारी ने हमला कर दिया, जिसमें उसने महिला ...और पढ़ें
HighLights
मुंबई की महिला श्रद्धालु पर गोवर्धन परिक्रमा में हमला।
भिखारी ने धक्का देकर गला दबाया, नाक भी चबाई।
महिला बचकर भागी, पुलिस सीसीटीवी से कर रही तलाश।
जागरण संवाददाता, गोवर्धन (मथुरा)। श्री गिरिराजजी की परिक्रमा के दौरान सिरफिरे भिखारी ने मुंबई की महिला श्रद्धालु पर हमला बोल दिया। धक्का देते हुए झाड़ियों में गिराकर गला दबाने का प्रयास किया और नाक चबा डाली। किसी तरह बचकर भागी महिला ने शोर मचाया, जिसके बाद सिरफिरा भाग निकला। पुलिस सीसीटीवी रिकार्डिंग से सिरफिरे की पहचान कर रही है।
मुंबई की 30 वर्षीय मोनिका रैना पिछले छह महीनों से ब्रजवास कर रहीं हैं। रोज गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करती हैं। सोमवार शाम परिक्रमा के दौरान एक व्यक्ति भीख मांगता हुआ उनके पास आया। मोनिका का कहना है कि उन्होंने भीख देने से मना किया तो वह पीछे पड़ गया। काफी दूर तक पीछा करता रहा। इसके बाद धक्का देकर झाड़ियों में गिरा दिया।
अचानक हमले में वे कुछ समझ पाती, उससे पहले उसने गला दबाना शुरू कर दिया और दांतों ने नाक में काट लिया। वह किसी तरह उससे छूटकर भागीं और शोर मचाया। इसके बाद आरोपित भाग निकला। गोवर्धन थाना प्रभारी विनय कुमार ने बताया कि सीसीटीवी कैमरे खंगालकर आरोपित की तलाश की जा रही है।