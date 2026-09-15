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बांकेबिहारी मंदिर की गलियां होंगी रोशन, एचडीएफसी बैंक ने दीं 200 सोलर लाइटें

By Vipin Parashar Edited By: Prateek Gupta
Published: Tue, 15 Sep 2026 01:54 PM (IST)

वृंदावन के ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर की छोटी गलियों में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए एचडीएफसी बैंक ने सीएसआर फंड से ...और पढ़ें

बांकेबिहारी मंदिर।

बांकेबिहारी मंदिर।

संवाद सहयोगी, वृंदावन। ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। सुबह से लेकर रात तक श्रद्धालुओं का मंदिर आना-जाना जारी रहता है। मंदिर और मुख्य मार्गों पर प्रकाश की व्यवस्था पर्याप्त है, शाम होते ही मंदिर के निकट की छोटी गलियों में अंधेरा छा जाता है।

इन गलियों में बिजली जाने पर श्रद्धालुओं को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। हालांकि, मंदिर क्षेत्र में जेनरेटर से बिजली की आपूर्ति सुचारू रहती है। इस समस्या के समाधान के लिए मंदिर की उच्चाधिकार प्राप्त प्रबंधन समिति ने बैंक से सहायता मांगी।

एचडीएफसी बैंक ने अपनी सीएसआर फंड से 200 सोलर लाइटें उपलब्ध कराई हैं। इन लाइटों को मंदिर के आसपास के अंधेरे क्षेत्रों में स्थापित किया जाएगा, ताकि श्रद्धालुओं को बिना बिजली के भी रोशनी मिल सके और उनकी यात्रा सुगम हो

ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर उच्चाधिकार प्राप्त प्रबंधन समिति मंदिर की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के साथ-साथ श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर भी ध्यान दे रही है। भीड़ प्रबंधन के लिए समिति ने स्टील की रेलिंग लगवाई है, जिससे श्रद्धालुओं को आराध्य के दर्शन में आसानी हो रही है।

पहले, प्रांगण में भीड़ का दबाव इतना होता था कि श्रद्धालु सही तरीके से दर्शन नहीं कर पाते थे। प्रबंधन समिति ने मंदिर से जुड़े बैंकों से सीएसआर फंड के माध्यम से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सहायता की अपील की थी। एचडीएफसी बैंक ने इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाते हुए सोलर लाइटों का प्रबंध किया है

मंदिर उच्चाधिकार प्राप्त प्रबंधन समिति के सेवायत सदस्य रजत गोस्वामी ने बताया कि एचडीएफसी बैंक ने सोलर लाइटें उपलब्ध करवा दी हैं, जिन्हें जल्द ही अंधेरे क्षेत्रों में स्थापित किया जाएगा। हालांकि, यह ध्यान देने योग्य है कि कुछ गलियों में सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, जिससे सोलर लाइटों की प्रभावशीलता पर सवाल उठता है।