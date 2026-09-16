कंगन बेचकर मां ने थमाया धनुष, 'उधार के तीरों' से सोने पर निशाना साध रही मथुरा की ऋतु शर्मा

जागरण संवाददाता, मथुरा। अड़ींग स्थित मथुरा तीरंदाज अकादमी के मैदान पर पसरा सन्नाटा। हवा को चीरती हुई प्रत्यंचा की टंकार। 12 वीं में पढ़ने वाली ऋतु शर्मा धनुष पर तीर चढ़ाकर अपनी उंगलियों की पकड़ मजबूत करती हैं। सामने 70 मीटर दूर लगे गोल बोर्ड के अलावा एक और मंजर उनकी पुतलियों में तैर रहा है। मां की वह खाली कलाई, जहां कभी सोने के कंगन हुआ करते थे। पिता की मृत्यु के बाद जिन्हें बेच कर उनकी मां ने धनुष खरीदा। वहीं धनुष जो अब लगातार सोने पर निशाने लगा रहा है।

मथुरा की प्रोफेसर कॉलोनी के एक साधारण घर से निकली ऋतु की कहानी सिर्फ एक खिलाड़ी की नहीं, बल्कि अभावों के खिलाफ जंग लड़ते एक पूरे परिवार की है।

पिता की मृत्यु के बाद मां के हौंसले को हथियार बना साधा अभावों पर निशाना रतनलाल फूलकटोरी स्कूल में नौ वर्ष की उम्र से ही ऋतु को तीरंदाजी खेल रही हैं। करियर उठान पर था तभी डेढ़ साल पहले पिता का साया सिर से उठ गया। घर में बुजुर्ग बाबा की पेंशन है, जिससे अकादमी की सात हजार रुपये महीने की फीस जैसे-तैसे चुकता होती है। मां सुमन शर्मा गृहिणी हैं, जिनके पास बेटी के हौसले के अलावा कोई जमा-पूंजी नहीं बची थी।