मथुरा पुलिस ने मुठभेड़ में दबोचा शातिर चेन लुटेरा, बुलेटप्रूफ जैकेट ने बचाई दारोगा की जान
मथुरा के बरसाना बाइपास पर पुलिस मुठभेड़ में एक शातिर चेन लुटेरे नीरज उर्फ नरेंद्र को गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ ...और पढ़ें
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बरसाना बाइपास पर पुलिस और शातिर चेन लुटेरे के बीच मुठभेड़।
दारोगा शरद त्यागी की जान बुलेटप्रूफ जैकेट ने बचाई।
घायल लुटेरे नीरज से दो जंजीर, तमंचा और बाइक बरामद।
संवाद सूत्र, गोवर्धन (मथुरा)। बरसाना बाइपास पर रविवार देर रात पुलिस और शातिर लुटेरे का आमना-सामना हो गया। पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो आरोपित ने भागने के बाद पुलिस टीम पर फायर झोंक दिया। गोली दारोगा की बुलेटप्रूफ जैकेट में जा धंसी। जैकेट ने गोली को शरीर तक पहुंचने से रोक दिया।
मुठभेड़ में पुलिस ने चेन लुटेरे को दबोच लिया। पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया। उसके कब्जे से दो जंजीर, तमंचा, कारतूस, नकदी, मोबाइल, 1190 रुपये नकद व बाइक बरामद हुई। शनिवार रात साढ़े 12 बजे गोवर्धन पुलिस बरसाना बाइपास मार्ग पर ई रिक्शा मार्ग नाले की पुलिया के पास चेकिंग कर रही थी।
इसी दौरान संदिग्ध बाइक सवार को रुकने का इशारा किया गया। वह बाइक लेकर तेज गति से भागने लगा। पीछा करने पर बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई।
बुलेटप्रूफ जैकेट में गोली लगने से दारोगा की बची जान
आरोपित ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। गोली उपनिरीक्षक शरद कुमार त्यागी की बुलेटप्रूफ जैकेट में लगी। जवाबी कार्रवाई में आरोपित के पैर में गोली लग गई। घायल आरोपित की पहचान नीरज उर्फ नरेंद्र निवासी राल थाना जैंत वर्तमान पता तिरखा कालोनी बल्लभगढ़ फरीदाबाद के रूप में हुई। पूछताछ में आरोपित ने बरामद दोनों जंजीर के संबंध में जानकारी दी।
गोवर्धन व वृंदावन में जंजीर लूट की वारदातों का राजफाश
गोवर्धन थाना प्रभारी विनय कुमार मिश्र ने बताया एक जंजीर 18 सितंबर को गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पर कुसुम सरोवर के पास और दूसरी 19 सितंबर को वृंदावन परिक्रमा मार्ग पर रामकुटीर के पास छीनी गई थी। दोनों घटनाओं के संबंध में गोवर्धन और वृंदावन थाने में प्राथमिकी दर्ज हैं। आरोपित ने बरामद अपाचे बाइक को करीब 15 दिन पहले आगरा से चोरी करना बताया है।
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37 मुकदमों का आपराधिक इतिहास
शातिर नीरज के खिलाफ वर्ष 2006 से 2026 तक मथुरा जिले के विभिन्न थानों में 37 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें हत्या के प्रयास, लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट और गैंग्स्टर एक्ट के मामले शामिल हैं। गोवर्धन, वृंदावन, कोतवाली, रिफाइनरी, छाता, राया और अन्य थानों में उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने का पुलिस ने उल्लेख किया है।