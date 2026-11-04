माला के मनके, अधरों पर महामंत्र... वृंदावन आकर कृष्ण भक्ति में डूबे विदेशी भक्त

रूस, आस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान, ब्रिटेन आदि देशों से पहुंचे श्रद्धालु सुबह पांच बजे से नियम सेवा करते हैं। इस्कान मंदिर के प्रवक्ता रविलोचन दास ने बताया कि विदेशी भक्तों की दिनचर्या सुबह चार बजे मंगला आरती से शुरू होती है।





वृंदावन की भूमि पवित्र है, यहां साधना करने का आनंद ही अलग है, हर ओर गायों के दर्शन, ठाकुरजी के दर्शन मन को शांति देते हैं, किसी भी आश्रम में बैठकर शांत वातावरण में साधना करने का मौका और कहीं नहीं मिलता। गोशाला में गायों की खुशबू हमें खींच ले जाती है।

-राधिका चरण दासी, रूस।

कार्तिक के महीने में दूसरी बार नियम सेवा का मौका मिला है। दस वर्ष पहले भी नियम सेवा की थी, आनंद मिलता है वृंदावन में प्रवास करके। सुबह से ही मंदिरों की घंटियां बजती हैं तो दिन की शुरूआत बहुत अच्छी होती है, मंगला आरती में जो आनंद मिलता है, वह कहीं देखने को नहीं मिलता।

- शिवा दास, तुर्किए।

मुझे वृंदावन में आकर हमेशा शांति का अनुभव होता है, यहां का वातावरण पूरी तरह भक्ति का है, तो यहां से अधिक आत्मिक शांति कहीं और नहीं मिलती। वृंदावन की धरती में ही आकर्षण है, यहां हमेशा रहने का मन भी करता है। सप्तदेवालयों में दर्शन अद्भुत होते हैं, वहां आत्मिक शांति मिलती है।

- गोकुल गौरी दासी, रूस।