संवाद सूत्र, सुरीर (मथुरा)। ग्रामीण इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने और चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए एक बार फिर पारंपरिक व्यवस्था को सक्रिय किया जा रहा है। अब गांवों की गलियों में रात के समय सन्नाटा नहीं बल्कि चौकीदारों की सीटी और लाठी की ठक-ठक सुनाई देगी। एसएसपी श्लोक कुमार के निर्देश पर ग्रामीण क्षेत्रों में चौकीदारों को रात्रि गश्त (पहरेदारी) की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

जिससे आमजन खुद को अधिक सुरक्षित महसूस कर सकें। बढ़ती ठंड और रात के अंधेरे का फायदा उठाकर सक्रिय होने वाले असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए यह कदम उठाया गया है। जिसमें गांव के चौकीदार रात भर अपने-अपने निर्धारित क्षेत्रों में भ्रमण करेंगे। हाथ में मजबूत लाठी, टार्च और गले में सीटी के साथ वह हर संदिग्ध व्यक्ति और गतिविधि पर नजर रखेंगे।

किसी भी तरह की आपात स्थिति या संदिग्ध हलचल दिखने पर सीटी बजाकर ग्रामीणों और नजदीकी पुलिस थाने को तुरंत सतर्क करेंगे। इस व्यवस्था से गांव के लोगों में सुरक्षा को लेकर भरोसा बढ़ेगा है। ग्रामीणों का कहना है कि रात में चौकीदारों की सक्रियता रहने से खेतों में लगे उपकरणों, पशुओं और घरों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी।