श्रीकृष्ण जन्मस्थान पर ड्रोन उड़ता देख मची खलबली, पुलिस ने नीचे गिराया; इंफ्लुएंसर गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, मथुरा। मथुरा, काशी और अयोध्या जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को लेकर सतर्कता के बीच श्रीकृष्ण जन्मभूमि के प्रतिबंधित क्षेत्र में ड्रोन उड़ता दिखाई देने से खलबली मच गई। ड्रोन को देखकर सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस सक्रिय हो गईं। गोविंद नगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ड्रोन को नीचे गिराया। जांच में सामने आया कि ड्रोन एक इंफ्लुएंसर द्वारा उड़ाया जा रहा था।

पुलिस ने इंफ्लुएंसर को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ शांतिभंग की कार्रवाई की गई। बुधवार को अयोध्या डीएम को मेल कर अयोध्या, काशी और मथुरा में आठ नवंबर से 27 नवंबर तक बम धमाके की धमकी दी गई थी। इधर, बुधवार रात ही नगर आयुक्त ओजस्वी राज को धमकी भर मेल भेजा गया। मेल में लिखा है कि आठ नवंबर के दिन काली दीपावली होगी। बम धमाके होंगे।

अयोध्या, वाराणसी और मथुरा में मंदिरों में न जाओ। मेल में खालिस्तान जिंदाबाद भी लिखा है। उन्होंने इसकी जानकारी डीएम सीपी सिंह और एसएसपी श्लोक कुमार को दी। मेल आने के बाद पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है। खासकर धर्मस्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। श्रीकृष्ण जन्मस्थान पर पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है।

गुरुवार रात नौ बजे श्रीकृष्ण जन्मभूमि के प्रतिबंधित क्षेत्र में अचानक ड्रोन उड़ता दिखाई देने पर पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों में खलबली मच गई। सूचना मिलते ही गोविंद नगर पुलिस सक्रिय हुई। पुलिस टीम ने ड्रोन की गतिविधियों पर नजर रखी और कार्रवाई करते हुए उसे नीचे गिरा दिया। ड्रोन एक पेड़ में फंस गया। पुलिस ने उसे जब्त कर संचालक की तलाश शुरू की।