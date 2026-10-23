'मेरी हत्या करा सकते हैं पूर्व विधायक श्याम सुंदर शर्मा', मांट विधायक के बयान से सियासी पारा गर्म; Video वायरल

जागरण संवाददाता, । आठ बार के विधायक व पूर्व मंत्री श्याम सुंदर शर्मा के कांग्रेस में घर वापसी से अब मांट विधानसभा क्षेत्र की राजनीति गरमा गई है। वर्तमान भाजपा विधायक राजेश चौधरी और श्याम सुंदर शर्मा में चुनाव से ठीक पहले वाकयुद्ध शुरू हो गया है। राजेश चौधरी ने एक वीडियो जारी कहा है कि पूर्व विधायक मेरी हत्या करा सकता हैं।

श्याम सुंदर शर्मा 2022 में बसपा के टिकट पर चुनाव लड़े, लेकिन भाजपा के राजेश चौधरी से हार गए। पिछले वर्ष उन्हें बसपा ने पार्टी से निष्कासित कर दिया। तीन अक्टूबर को उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस में अपनी वापसी कर ली। गुरुवार को एक वीडियो जारी कर राजेश चौधरी ने श्याम सुंदर शर्मा पर आरोप लगाए। कहा कि मैं खुद और मांट की जनता को अपमानित महसूस कर रहा हूं।