जागरण संवाददाता, मथुरा। मंडी चौकी के पास मंगलवार सुबह सड़क किनारे बोरे में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सड़क किनारे संदिग्ध बोरा पड़ा देखकर लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बोरा खोलकर देखा तो उसमें युवक का शव बरामद हुआ। युवक के सिर पर चोट के निशान हैं, जिसके चलते हत्या की आशंका जताई जा रही है।

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया। आसपास के लोगों से पूछताछ कर शव की पहचान कराने का प्रयास किया गया, लेकिन युवक की पहचान नहीं हो सकी। मृतक की उम्र करीब 35 वर्ष के बीच होने का अनुमान लगाया जा रहा है।