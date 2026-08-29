रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, मथुरा जंक्शन-कासगंज ट्रेन का अछनेरा तक हुआ विस्तार

जागरण संवाददाता, मथुरा। मथुरा जंक्शन-कासगंज ट्रेन का अछनेरा तक विस्तार किया गया है। कासगंज से एक सितंबर से 31 दिसंबर तक संचालित होगी। कासगंज से रात 9.25 बजे प्रस्थान करेगी। मथुरा जंक्शन से रात 11.50 बजे रवाना होगी और कासगंज रात एक बजे पहुंचेगी।

अछनेरा से दो सितंबर से एक जनवरी तक चलेगी। अछनेरा से सुबह 4.20 बजे चलेगी। मथुरा जंक्शन से सुबह 5.30 बजे रवाना होगी। कासगंज सुबह 8.40 बजे पहुंचेगी।

35 रेलकर्मियों को किया गया सम्मानित

मुड़िया पूर्णिमा मेला में उत्कृष्ट व सराहनीय कार्य करने वाले 35 रेलकर्मियों को पुरस्कृत किया गया। मंडल रेल प्रबंधक गगन गोयल द्वारा मंडल सभागार गोवर्धन हाल, आगरा में सम्मानित किया गया।

संकेत एवं दूरसंचार, यांत्रिक, चिकित्सा, वाणिज्य, बिजली, परिचालन, स्काउट एवं गाइड, रेलवे सुरक्षा बल, इंजीनियरिंग, वित्त, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय सहित विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया।

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