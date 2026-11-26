जागरण संवाददाता, मथुरा। मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर बुधवार को टिकट चेकिंग के दौरान एक मुस्लिम युवक तीन हिंदू युवतियों के साथ संदिग्ध परिस्थितियों में बैठा मिला। पूछताछ में युवक और युवतियों के बयानों में विरोधाभास सामने आने पर रेलवे मजिस्ट्रेट के निर्देश पर चारों को रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के सिपुर्द कर दिया गया।

जांच में पता चला कि युवक जिस युवती को अपनी पत्नी बता रहा है, उसकी गुमशुदगी झारखंड के एक थाने में दर्ज है। वहीं, उसके साथ मिली दूसरी युवती इसी मामले में नामजद है। तीसरी युवती दिल्ली की रहने वाली है, जिससे दोनों की मुलाकात ट्रेन में सफर के दौरान हुई थी।

बुधवार को रेलवे मजिस्ट्रेट सूरजभान वर्मा और स्टेशन निदेशक सुनील कुमार शर्मा के निर्देश पर स्टेशन पर टिकट चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। सीटीआइ शैलेश मिश्रा के नेतृत्व में टीम प्लेटफार्म संख्या दो पर पहुंची तो एक युवक और तीन युवतियां बेंच पर बैठे दिखाई दिए। उनकी गतिविधियां संदिग्ध लगने पर टीम ने टिकट और पहचान संबंधी जानकारी मांगी। इस दौरान चारों के जवाबों में अंतर नजर आया।

युवक ने अपना नाम रहीस अनवर निवासी बेंगलुरु बताया। उसने एक युवती को पत्नी और अन्य दो को पत्नी की सहेली बताया। इसके बाद चारों को रेलवे मजिस्ट्रेट की अस्थायी अदालत में पेश किया गया। युवक के आधार कार्ड पर उसका नाम रहीस अनवर दर्ज था। युवतियों में एक झारखंड, दूसरी धनबाद और तीसरी दिल्ली की रहने वाली निकली।

अलग-अलग बयान सामने आने पर रेलवे मजिस्ट्रेट ने चारों को आरपीएफ के सिपुर्द करने के निर्देश दिए। आरपीएफ की पूछताछ में सामने आया कि झारखंड निवासी युवती 19 नवंबर को बाजार जाने की बात कहकर घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। उसके पिता ने सरायकेला के आदिलपुर थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई है। इस मामले में धनबाद निवासी सहेली युवती को नामजद किया गया है।

वह भी रहीस के साथ मथुरा जंक्शन पर मिली। वहीं, तीसरी युवती दिल्ली की रहने वाली है। रहीस का कहना है कि उससे मुलाकात ट्रेन में सफर के दौरान हुई थी। इधर, दिल्ली निवासी युवती के चाचा और चाची उसे लेने आरपीएफ थाने पहुंच गए। आरपीएफ चारों से अलग-अलग पूछताछ कर उनके बयानों का मिलान कर रही है।