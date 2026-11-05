तेज रफ्तार कार खेत में घुसी, पिता-पुत्र और पोते की मृत्यु; मथुरा में दीवाली से पहले दर्दनाक हादसा

जागरण संवाददाता, मथुरा। राया क्षेत्र में जयपुर-बरेली हाईवे पर गुरुवार सुबह आठ बजे तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर खेत में जा घुसी। हादसे में खेत पर काम कर रहे पिता, पुत्र और पोते की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि कार चालक घायल हो गया। दुर्घटना के बाद ग्रामीणों ने हाईवे जाम कर दिया है। शवों को नहीं उठने दे रहे है। चार थानों की पुलिस मौके पर पहुंची है।

गांव गज्जू के समीप गुरुवार सुबह करीब आठ बजे 70 वर्षीय जवाहर सिंह, उनके पुत्र 42 वर्षीय हमवीर सिंह और पौत्र 24 वर्षीय अंकित अपने खेत में पूर्वजों की समाधि बनाने व रंगाई-पुताई का कार्य कर रहे थे। इसी दौरान अलीगढ़ की ओर से आ रही लाल रंग की स्विफ्ट कार तेज गति के कारण अनियंत्रित हो गई और खेत में काम कर रहे तीनों लोगों को टक्कर मारते हुए करीब 70 मीटर दूर जाकर पलट गई।

हादसे में जवाहर सिंह, हमवीर और अंकित की मौके पर ही मृत्यु हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही राया पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई शुरू की। कार चालक अमन शर्मा निवासी कैलाश नगर अटला चौकी वृंदावन भी हादसे में घायल हो गया।