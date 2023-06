Mathura: मुठभेड़ में अंतरराज्यीय बदमाश पुलिस की गोली से घायल, 20 लाख का चोरी का माल बरामद, दर्ज हैं कई मामले

थाना हाईवे एवं एसओजी की संयुक्त टीम की गुरुवार तड़के अंतरराज्यीय बदमाश से मुठभेड़ हो गई। दोनों ओर से फायरिंग हुई जिसमें पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। उसके पास से 20 लाख रुपये की कीमत के आभूषण एवं चोरी में प्रयुक्त सामान बरामद हुआ है। उसके खिलाफ चोरी लूट की मैनपुरी मथुरा भरतपुर में 40 प्राथमिकी दर्ज हैं।

मथुरा, जागरण संवाददाता: थाना हाईवे एवं एसओजी की संयुक्त टीम की गुरुवार तड़के अंतरराज्यीय बदमाश से मुठभेड़ हो गई। दोनों ओर से फायरिंग हुई, जिसमें पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। उसके पास से 20 लाख रुपये की कीमत के आभूषण एवं चोरी में प्रयुक्त सामान बरामद हुआ है। उसके खिलाफ चोरी, लूट की मैनपुरी, मथुरा, भरतपुर में 40 प्राथमिकी दर्ज हैं। मैनपुरी में कुख्यात होने के बाद वह मथुरा में रहकर वारदातों को अंजाम देता आ रहा था। एसएसपी ने टीम को 25 हजार रुपये का पुरस्कार देने की घोषणा की है। एसएसपी शैलेश कुमार पांडेय ने पत्रकारों को बताया कि हाईवे कोतवाली के इंस्पेक्टर उमेश चंद्र त्रिपाठी गुरुवार तड़के गश्त पर थे। तभी अंतरराज्यीय बदमाश नंदकिशोर उर्फ सिंटू निवासी ग्राम नगला आंध्रा मैनपुरी एवं हाल निवासी बसंत वाटिका एटीवी के पीछे के बालाजीपुरम की ओर होने की सूचना मिली। एसओजी की टीम के साथ पुलिस टीम ने उसकी तलाश शुरू कर दी। पुलिस बालाजीपुरम स्थित खाली मैदान की ओर पहुंची, तभी महिंद्रा ओगन गाड़ी से एक व्यक्ति आता दिखा। पुलिस ने वाहन रोकने का इशारा किया तो उसने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने बचाव कर फायरिंग शुरू कर दी। पकड़े जाने की डर से वह फायरिंग कर गाड़ी से उतरकर भागने लगा। तभी पैर में गोली लगने से वह घायल होकर गिर पड़ा। घेराबंदी कर उसे पुलिस अभिरक्षा में अस्पताल भेजा। उसके पास से तमंचा, कारतूस बरामद हुआ। एसएसपी ने बताया नंदकिशोर शातिर बदमाश है। पूछताछ में उसने हाईवे, सदर बाजार व रिफाइनरी थाना क्षेत्र में चोरी की 12 वारदातों को स्वीकार किया है। वह बंद मकानों की रेकी करने के बाद अपनी गाड़ी संबंधित मकान के बाहर खड़ी कर घटना को अंजाम देता था। ये हुई बरामदगी चोरी के आभूषण के अलावा 10 हजार रुपये, 33000 रुपये के एक हजार व 500 रुपये के बंद हुए नोट, महिंद्रा गाड़ी एवं चोरी में प्रयोग होने वाला सामान। ये है आपराधिक इतिहास मथुरा के हाईवे थाने में 11, सदर बाजार में तीन, रिफाइनरी में एक, मैनपुरी में 24 और भरतपुर थाने में एक प्राथमिकी दर्ज हैं।

