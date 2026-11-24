संवाद सूत्र, मांट (मथुरा)। यमुना एक्सप्रेसवे पर मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एएनटीएफ आगरा जोन और मांट पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। संयुक्त टीम ने मांट टोल प्लाजा से पहले घेराबंदी कर दो कारों को रोककर तलाशी ली। दोनों कारों से 134 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 70 लाख रुपये बताई गई है। पुलिस ने मौके से तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है।

तस्कर गांजे को 67 पैकेटों में भरकर दिल्ली ले जा रहे थे। सोमवार शाम एएनटीएफ आगरा जोन की आपरेशनल यूनिट और मांट पुलिस यमुना एक्सप्रेसवे पर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर से गांजा तस्करी की सूचना मिली। टीम ने मांट टोल प्लाजा से पहले घेराबंदी कर वॉक्सवैगन और हुंडई आई-20 कार को रोक लिया। तलाशी के दौरान दोनों कारों से दो-दो किलो के 67 पैकेटों में 134 किलो गांजा बरामद हुआ।

गिरफ्तार आरोपितों की पहचान अनिल कुमार उर्फ छोटे निवासी नौगवां थाना बिधूना जिला औरैया वर्तमान पता विकास विहार द्वारका दिल्ली और सचिन देवीदास तायवडे और सोमेश साहेबराव मानेकर निवासी ग्राम जामटी जिला अमरावती महाराष्ट्र के रूप में हुई है। पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि गांजा राजमुंदरी से अन्ना नाम के व्यक्ति से लेकर आए थे और इसे दिल्ली पहुंचाना था।

अनिल अपनी कार में गांजा लेकर चल रहा था, जबकि सोमेश दूसरी कार से आगे-आगे चलकर पायलटिंग कर रहा था। वह रास्ते की जानकारी और लोकेशन देकर आगे का रास्ता साफ होने की सूचना दे रहा था। सुरक्षा के लिए सोमेश ने अपने गांव के सचिन को 25 हजार रुपये देने का लालच देकर अनिल के साथ बैठाया था।