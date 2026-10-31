मथुरा की घीया मंडी में तीन मंजिला इमारत में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान

जागरण संवाददाता, मथुरा। घीया मंडी में शनिवार सुबह अबरार की टीवी रिपेयरिंग दुकान और मकान में भीषण आग लग गई। तीन मंजिला इमारत में आग की लपटें उठती देख बाजार में दहशत फैल गई। अग्निशमन ने मौके पर पहुंच कर आग पर काबू पाया। शार्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है।

शनिवार सुबह करीब नौ बजे अचानक इमारत में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। दुकान के साथ मकान में भी आग फैलने से वहां रखा सामान इसकी चपेट में आ गया। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन लपटें तेज होने के कारण सफलता नहीं मिली।सूचना पर दमकल विभाग की तीन गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। दमकलकर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।