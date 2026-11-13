मथुरा में महिलाओं को बनाते थे निशाना, दो बदमाश मुठभेड़ में दबोचे; एक के पैर में लगी गोली

जागरण संवाददाता, मथुरा। महिलाओं को निशाना बनाकर पर्स छीनने वाले बदमाश के हत्थे चढ़ गए। जैंत पुलिस, सर्विलांस और स्वाट टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए छिनैती की दो घटनाओं में शामिल दो आरोपितों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में आरोपित जगदीश उर्फ काले के दाहिने पैर में गोली लगी, जिसे उपचार के लिए संयुक्त चिकित्सालय वृंदावन भेजा गया।

पुलिस ने दोनों के कब्जे से छिनैती के 11,500 रुपये, दो मोबाइल फोन, दो एटीएम कार्ड, दो आधार कार्ड, तमंचा, कारतूस और बिना नंबर प्लेट की बाइक बरामद की है। 10 नवंबर को छटीकरा-गोवर्धन रोड और राल क्षेत्र में बाइक सवार बदमाशों ने टेंपो व ई-रिक्शा में बैठी दो महिलाओं के पर्स छीन लिए थे। पर्स में मोबाइल, नकदी, एटीएम कार्ड और आधार कार्ड थे। दोनों मामलों में जैंत थाने में मुकदमे दर्ज किए गए थे।

सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी थी। जैंत थाना प्रभारी छोटे लाल ने बताया गुरुवार रात सूचना मिली कि आरोपित दोबारा वारदात की फिराक में राधाकुंड-गोवर्धन रोड पर घूम रहे हैं। पुलिस ने नगला पिसावा मोड़ के पास घेराबंदी कर चेकिंग शुरू की। बाइक सवार दोनों संदिग्धों को रोकने का प्रयास किया गया तो उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी।