संवाद सूत्र, गोवर्धन (मथुरा)। हाथों में राधारानी का ध्वज, होठों पर गिरिराजजी के जयकारे और हृदय में ब्रजभूमि के दर्शन की अभिलाषा। श्री राधारानी ब्रज यात्रा के दो दिवसीय पूछरी पड़ाव के दूसरे दिन शुक्रवार को गिरिराज धरा पर आस्था का अद्भुत संगम दिखाई दिया। करीब दस हजार श्रद्धालु एक साथ परिक्रमा के लिए निकले तो पूरा गिरिराज परिक्रमा मार्ग भक्ति के रंग में रंग गया।

जगह-जगह पुष्पवर्षा और आरती से यात्रा का स्वागत किया गया। ब्रज के विरक्त संत पद्मश्री रमेश बाबा के चित्रपट के सानिध्य में निकली श्री राधारानी ब्रज यात्रा का पड़ाव शुक्रवार को भी पूंछरी में रहा। सुबह से ही श्रद्धालुओं का सैलाब गिरिराज परिक्रमा के लिए उमड़ पड़ा। 'गिरिराज धरण हम तेरी शरण' के जयघोष से सात कोस की परिक्रमा गुंजायमान हो उठी।

श्रद्धालुओं के कदम आगे बढ़ते रहे और वातावरण में राधे-राधे तथा गिरिराज महाराज के जयकारे गूंजते रहे। मानो हर भक्त गिरिराजजी की शरण में अपना सर्वस्व अर्पित करने आया हो। परिक्रमा के दौरान नृसिंह बाबा ने ब्रजवासी रसिया का गायन कर यात्रा की आध्यात्मिक महिमा का बखान किया। 'श्री राधारानी ब्रज यात्रा की शोभा लगे प्यारी, याकी कीरत जग में न्यारी' के स्वर सुनकर श्रद्धालु भावविभोर हो उठे।