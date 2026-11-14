मथुरा में घना कोहरा, हाईवे पर कम हुई दृश्यता, चालकों के लिए अलर्ट जारी

जागरण संवाददाता, मथुरा। इस सीजन में शनिवार की सुबह कोहरा ने दस्तक दी। शनिवार सुबह घने कोहरे ने जनजीवन और यातायात की रफ्तार धीमी कर दी। सुबह करीब साढ़े पांच बजे शहर और आसपास के क्षेत्रों में कोहरा छाना शुरू हुआ। देखते ही देखते शहर से लेकर देहात तक कोहरे की चादर फैल गई।

सबसे अधिक असर हाईवे और यमुना एक्सप्रेसवे पर रहा, जहां दृश्यता घटकर महज 50 मीटर तक रह गई। आबादी वाले क्षेत्रों में दृश्यता करीब 100 मीटर थी, जबकि बाहरी इलाकों और देहात में आगे का रास्ता साफ दिखाई नहीं दे रहा था। कम दृश्यता के कारण चालकों को आगे चल रहे वाहनों का अंदाजा लगाने में परेशानी हुई। सुरक्षा के लिहाज से वाहन चालकों ने रफ्तार घटा दी।

हाईवे और एक्सप्रेसवे पर वाहन 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते नजर आए। कई चालकों ने जोखिम लेने के बजाय अपने वाहन सड़क किनारे सुरक्षित स्थानों पर खड़े कर दिए और कोहरा कम होने का इंतजार किया।

लंबी दूरी तय करने वाले वाहन चालकों को भी सफर में दिक्कत हुई। सुबह करीब सात बजे कोहरा छंटना शुरू हुआ। दृश्यता बेहतर होने के बाद यातायात सामान्य रफ्तार पकड़ने लगा। घने कोहरे के चलते वाहन चालकों को करीब ढाई घंटे तक धीमी गति से सफर करना पड़ा।