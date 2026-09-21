मथुरा में तनाव, छाता चीनी मिल पर फिर जुटे एक दर्जन गांवों के किसान; फोर्स तैनात

जागरण संवाददाता, मथुरा। छाता चीनी मिल को लेकर चल रहे किसान आंदोलन में आंदोलनकारियों को जबरन हटाने के बाद माहौल एक बार गरमा गया है। सोमवार दोपहर तनाव की स्थिति पैदा हाे गई। पुलिस कार्रवाई को लेकर जबरदस्त आक्रोश है।

रविवार रात पुलिस ने धरनास्थल से आंदोलनकारियों को हटाने के साथ टेंट, जनरेटर, डीजल समेत अन्य सामान जब्त कर लिया और जेसीबी से धरनास्थल को समतल करा दिया था। इसके बाद सोमवार को बड़ी संख्या में एक दर्जन से अधिक गांवों के किसान दोबारा धरनास्थल पर पहुंच गए। आंदोलन की अगुवाई कर रहे पूर्व सूबेदार ललित कर्मयोगी ने मिल गेट के पिलर पर खड़े होकर किसानों को संबोधित किया और शांतिपूर्ण तरीके से दोबारा धरना शुरू करने की घोषणा की।