मथुरा: घर में आ गए मेहमान, शादी से पहले लापता हुई युवती; सदमे में डूबा परिवार

संवाद सूत्र, छाता (मथुरा)। जहां कुछ ही दिनों में खुशियों के ढोल बजने थे, मेहमानों का आना-जाना शुरू होने वाला था और घर आंगन में शहनाइयों की गूंज गूंजने वाली थी, शनिवार वहां केवल सन्नाटा और आंसुओं का पहरा है। शादी की तारीख नजदीक थी, लेकिन शनिवार सुबह ने सब कुछ बदलकर रख दिया। थाना छाता क्षेत्र के एक गांव से आई यह खबर दिल को झकझोर देने वाली है।

जिस युवती की शादी 21 नवंबर को थी, जिसकी तैयारियां पूरे उत्साह के साथ चल रही थीं, वह शुक्रवार रात अचानक रहस्यमय परिस्थिति में घर से लापता हो गई है। वह घर में रखी एक लाख की नकदी भी अपने साथ ले गई है। शादी जैसे पवित्र बंधन और उत्सव से ठीक पहले घटी इस घटना ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है।

जिस बेटी को पाल-पोसकर बड़ा किया, जिसके हाथों में मेहंदी सजने के सपने देखे जा रहे थे, उसका इस तरह अचानक चले जाने से स्वजन के लिए किसी वज्रपात से कम नहीं है। एक माता-पिता के लिए अपनी संतान के हाथ पीले करना जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य और सपना होता है। सालों की मेहनत और समाज में इज्जत की कमाई एक ही झटके में दांव पर लग गई है। इस वक्त परिवार के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं।