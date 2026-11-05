मथुरा में हाई अलर्ट...दीपावली पर धमाके की धमकी, मंदिरों से रेलवे स्टेशन तक कड़ी सुरक्षा

जागरण संवाददाता, मथुरा। दीपावली से पहले मथुरा, काशी और अयोध्या में बम धमाके की धमकी वाला ई-मेल मिलने से पुलिस-प्रशासन में खलबली मच गई। मथुरा को हाईअलर्ट पर रखते हुए धार्मिक स्थलों, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड समेत संवेदनशील इलाकों की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस की सतर्कता अब सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक दिखाई दे रही है।

शहर में जगह-जगह संदिग्ध वाहनों और लोगों की चेकिंग कराई जा रही है। एसएसपी श्लोक कुमार ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और अधिकारियों को हर स्तर पर मुस्तैदी बरतने के निर्देश दिए। प्रमुख मंदिरों के आसपास पुलिस बल बढ़ाने के साथ थाना क्षेत्रों में लगातार गश्त की जा रही है। धमकी के बाद साइबर क्राइम टीम, एलआइयू, स्वाट, एसओजी और इंटरनेट मीडिया टीम को सक्रिय कर दिया गया है।

साइबर टीम नगर आयुक्त को भेजे गए ई-मेल की जांच में जुटी है। ई-मेल कहां से भेजा गया, इसके पीछे कौन है और धमकी कितनी गंभीर है, इसकी पड़ताल की जा रही है। पुलिस ने संवेदनशील स्थानों पर निगरानी बढ़ाते हुए संदिग्ध गतिविधियों पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।