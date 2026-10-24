मथुरा में 94 लाख से बनेगी सड़क, नाला निर्माण कार्य का भी हुआ शुभारंभ

जागरण संवाददाता, मथुरा। नगर निगम के वार्ड 36 जयसिंहपुरा में गणेश मंदिर के मुख्य द्वार से तमोली धर्मशाला तक इंटरलाकिंग सड़क का निर्माण कराया जाएगा। शनिवार को सांसद प्रतिनिधि जनार्दन शर्मा और पार्षद एवं कैबिनेट सदस्य राकेश भाटिया ने नारियल फोड़कर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। सड़क निर्माण पर करीब 94 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे।



सांसद प्रतिनिधि और पार्षद ने बताया कि त्वरित योजना के तहत सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। लंबे समय से सड़क की हालत खराब होने के कारण स्थानीय लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही थी। सड़क बनने से क्षेत्रीय निवासियों को राहत मिलेगी और आवागमन सुगम होगा।

राधाकृष्ण वाटिका में करीब 200 मीटर लंबे सीसी नाले के निर्माण कार्य का भी शुभारंभ किया गया। इस पर लगभग 20 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। नाला बनने से सड़क पर पानी बहने की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है।